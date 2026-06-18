Via Brenta, lastre abbandonate sotto analisi: si teme la presenza di amianto

Un intervento di verifica e monitoraggio è stato portato avanti in via Brenta, zona Borgo Vittoria, dove sono state segnalate da un cittadino alcune lastre abbandonate che potrebbero contenere materiale pericoloso. La segnalazione è già stata trasmessa alla Polizia Locale e ad Amiat: attivate le procedure di sopralluogo e prelievo dei campioni per le analisi di laboratorio.

Al momento, infatti, il materiale è al vaglio degli specialisti per accertare l’eventuale presenza di amianto. In caso di esito positivo, scatterebbero immediatamente le procedure previste per le aree contaminate, con la successiva bonifica e rimozione in sicurezza dei rifiuti. Se invece le analisi dovessero escludere la presenza di sostanze pericolose, si procederà comunque allo smaltimento delle lastre in tempi rapidi.

Campioni già prelevati e analisi in corso

Secondo quanto riferito, i tecnici hanno già effettuato il prelievo di alcuni campioni del materiale abbandonato, ora in fase di analisi presso i laboratori competenti. L’obiettivo è chiarire in tempi brevi la natura delle lastre e definire il livello di rischio per l’area.

"In attesa degli esiti - spiega il coordinatore all'Ambiente della Circoscrizione 5, Giorgio Tassone -, viene raccomandato di non avvicinarsi alle lastre e di evitare qualsiasi contatto con il materiale abbandonato. Una misura precauzionale in attesa delle verifiche definitive".