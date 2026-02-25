"Chiuso per rapina": ladri prendono di mira la farmacia di Barriera di Milano

Ennesimo furto in Barriera di Milano: la scorsa notte ad essere presa di mira è la Farmacia Policlino di via Sempione 112 a Torino. Come già accaduto per altre attività commerciali, i ladri hanno sollevato la saracinesca laterale, per poi spaccare la vetrina ed introdursi all'interno.

Al momento non si conosce l'identità dei ladri, ma potrebbe trattarsi di tossicodipendenti che frequentano la zona, in cerca del fondo cassa per comprare la droga.

Chiuso per rapina

A denunciare l'episodio sono gli stessi proprietari, che sulla serranda hanno esposto il cartello: "Chiuso per rapina. Apriremo appena possibile". Un avviso ai clienti dell'attività commerciale di Torino nord, che questa mattina è stata impossibilitata ad aprire.

Ad esprimere solidarietà la capogruppo di Fratelli d'Italia alla 6 Verangela Marino, che auspica: "Spero che la telecamera possa aver ripreso coloro che hanno compiuto questo vile atto".