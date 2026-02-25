A Cascina Roccafranca eventi ed iniziative per il "Marzo delle donne"

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Fondazione Cascina Roccafranca organizza il MARZO DELLE DONNE, una rassegna di eventi culturali e attività solidali per tutto il mese di marzo. L’iniziativa prevede la proiezione di due film, due presentazioni di libri, una mostra, un concerto, due spettacoli teatrali, letture per bambine e bambini, un appuntamento dedicato al benessere e una raccolta solidale di prodotti per la cura della persona destinata a donne in difficoltà del quartiere di Mirafiori Nord.

Lo Spazio Donne di Cascina Roccafranca, uno dei promotori dell’iniziativa, organizza iniziative e attività per le donne e con le donne, in ambito culturale e solidale. Tutte le informazioni sul gruppo: https://www.cascinaroccafranca.it/gruppi-attivi-in-cascina/spazio-donne/ Per il quinto anno, inoltre, abbiamo organizzato la campagna 8 Marzo Solidale che prevede una serie di iniziative, servizi ed attività di quartiere e per il quartiere legate alla cura, all’educazione, all’emancipazione e al protagonismo delle donne. Riteniamo infatti che prendersi cura di sé e del proprio territorio non sia da considerare soltanto un bisogno, ma un diritto da rivendicare anche attraverso la promozione di pratiche di solidarietà e la creazione di legami e relazioni di sorellanza. Il benessere femminile talvolta è fatto di piccoli gesti quotidiani che spesso diamo per scontati: avere accesso a prodotti per l’igiene personale, sentirsi bene nel proprio corpo, poter contare su una comunità di supporto.

Per questo come Cascina Roccafranca, all’interno di una rete territoriale che lavora per il welfare e l’inclusione sociale a Mirafiori Nord che sostiene chi si trova in situazioni di difficoltà, abbiamo previsto una raccolta di prodotti per il benessere e la cura femminile. Il materiale raccolto verrà donato alle donne anche attraverso la collaborazione e l’aiuto dei volontari di quartiere. Gli eventi della rassegna si terranno dal 1 al 31 marzo in Cascina Roccafranca in via Rubino 45, a Torino. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Le iniziative solidali di raccolta prodotti e donazioni si realizzano in Cascina Roccafranca, presso due sedi dell'Associazione Sportidea e lo Spazio di famiglia e presso le tre Farmacie che aderiscono all’iniziativa.