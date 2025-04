Una Pasqua che profuma di fiori e natura con la XXV edizione di Messer Tulipano

La XXV edizione di Messer Tulipano, sabato 19, domenica 20 aprile e lunedì 21 aprile proporrà un programma dedicato a grandi e piccini.

I bambini potranno passeggiare in due viali speciali: quello degli “gnomi olandesi”, i più popolari per i bambini dell’Olanda - e non solo - da oltre 50 anni e il viale degli uccellini, dove potranno imparare quali specie vivono nel bosco del castello, cosa mangiano e quale sia il loro cinguettìo… una vera lezione di ornitologia per i piccoli appassionati di natura e animali!

Davanti l’Orangerie, Maria Rosa Gaude dipingerà “i segreti degli acquerelli floreali”. Inoltre, si potrà imparare come realizzare un tulipano in ceramica a freddo.

Questo programma sarà disponibile da sabato 19 a lunedì 21 aprile. Inoltre, sabato 19, nel pomeriggio, ci saranno le danze del 'gruppo storico “Historia Subalpina'' in abiti settecenteschi.

Come di consueto, a Pasquetta, ma anche tutti gli altri giorni dell’evento, ci sarà anche la possibilità di fare un picnic nel bellissimo contesto della collina fiorita del Castello di Pralormo, che si trova di fronte all’azienda agricola.

MESSER TULIPANO

Apertura: tutti i giorni dal 29 marzo al 1 maggio 2025

Orario: lunedì/venerdì 10-18, sabato/domenica/festivi 10-19

Biglietti acquistabili online e o anche in loco.