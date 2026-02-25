Al Castello di Vinovo aperture straordinarie della mostra Occupied Territories

Il Comune di Vinovo annuncia una serie di aperture straordinarie della mostra Occupied Territories di Fabio Bucciarelli, allestita presso il Castello Della Rovere, nelle mattinate di sabato 28 febbraio, 14 marzo, 28 marzo, 11 aprile e 2 maggio, dalle ore 10 alle ore 12:30. In occasione di queste date speciali, l’accesso in mostra sarà preceduto da una visita guidata esclusiva del Castello Della Rovere (con prenotazione obbligatoria), inclusa nel biglietto di ingresso. I volontari civici per la valorizzazione dei beni culturali accompagneranno i partecipanti alla scoperta del palazzo rinascimentale, eretto fra il 1480 e il 1517 su disegno dell’architetto Baccio Pontelli, che presenta un chiostro con eleganti decorazioni in cotto e conserva nelle sue sale pregevoli stucchi e dipinti a grottesca della scuola del Pinturicchio.

L’iniziativa nasce in risposta al crescente interesse che l’esposizione sta suscitando, con un numero sempre maggiore di visitatori provenienti anche da fuori Vinovo, e dal desiderio di valorizzare un bene architettonico di grande pregio, normalmente non visitabile, offrendo un’esperienza ancora più completa a chi non conosce il patrimonio storico del territorio.