Dopo la malattia, Alessandra Comazzi in dialogo al Sermig

“Era esattamente il 7 gennaio 2023, un sabato. Alle 20 mangiavo gli spaghetti, alle 21 guardavo un film e alle 6 del mattino dopo ero tetraplegica”. La vita che cambia all’improvviso per una neuropatia acuta, quella di Alessandra Comazzi, giornalista e critica televisiva, ospite del prossimo appuntamento dell’Università del Dialogo del Sermig, in programma giovedì 26 febbraio, alle 18,45 negli spazi dell’Arsenale della Pace di Torino.



Da tanti anni firma di punta de La Stampa, Alessandra racconterà il lento cammino di recupero e rinascita di questi tre anni, nel segno della cura, ma anche del “prendersi cura”, ma anche l’esperienza della fragilità come chiave di accoglienza e restituzione.

L’incontro avrà per tema “La fragilità all’improvviso”.

L’Università del Dialogo è lo spazio di formazione permanente promosso dal Sermig, la realtà di pace e solidarietà nata nel 1964 da un’intuizione di Ernesto Olivero e sua moglie Maria. Obiettivo: riflettere sui problemi del nostro tempo in una prospettiva di speranza. Inaugurata in Vaticano il 31 gennaio del 2004 da papa Giovanni Paolo II, negli ultimi anni l’Università del Dialogo ha accolto testimoni di ogni orientamento, della cultura e dei media, dell’economia e della politica, della solidarietà e dell’arte. Adulti con responsabilità particolari disposti a confrontarsi con i giovani, realizzando anche in campo culturale quell’incontro tra generazioni che il Sermig considera indispensabile per cambiare il mondo.

La nuova sessione 2025-2026 è dedicata al tema “Umanamente”. L’incontro è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti e sarà trasmesso anche in streaming sulle pagine YouTube e Facebook del Sermig e sul sito: www.sermig.org/diretta