Incendio in un appartamento a Luserna San Giovanni questo pomeriggio - martedì 26 febbraio - a causa del mal funzionamento di una caldaia.

È accaduto poco dopo le 16 in un palazzo del centro, in via Pettinati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Luserna San Giovanni, di Torre Pellice e di Pinerolo che hanno domato l'incendio in poco tempo.