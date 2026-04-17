25 Aprile, Lanzo celebra il 50° anniversario della Medaglia d’Argento al Valor Militare

In occasione delle celebrazioni del 25 Aprile, Lanzo ricorda anche il 50° anniversario del conferimento della Medaglia d’Argento al Valor Militare, prestigioso riconoscimento che lega la città alla lotta per la libertà, ai valori della Resistenza e alla memoria di chi si batté per la democrazia.

Due giorni per custodire la memoria, rinnovare i valori della democrazia e consegnare alle nuove generazioni il significato più autentico della conquista dei diritti, nel segno della Festa della Liberazione e dell’80° anniversario del primo voto alle donne in occasione del Referendum che portò alla nascita della Repubblica Italiana.

Il programma prenderà il via venerdì 24 aprile alle 20,30 - al salone polivalente LanzoIncontra di piazza Rolle 6 - con l’incontro “Il primo voto alle donne: riflessioni e attualità” e, a seguire, la proiezione del film C’è ancora domani, di e con Paola Cortellesi, in collaborazione con Art Project.

Le celebrazioni entreranno nel vivo sabato 25 aprile: si comincia alle 15,30 - al Monumento ai Caduti davanti alla stazione - con l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro alla presenza delle autorità e delle associazioni d’arma. Seguirà il corteo verso il Memoriale dei Caduti per la Libertà, al cimitero, dove sarà inaugurata la targa dedicata ai lanzesi deceduti durante la Resistenza. Il corteo, accompagnato dalla Banda Musicale diretta dal maestro Angelo Alasonatti, proseguirà poi verso il cippo di piazza Generale Rolle per la deposizione della corona d’alloro. Alle 16,30 - al salone LanzoIncontra - è previsto il saluto del sindaco Fabrizio Vottero. A seguire spazio agli studenti dell’istituto superiore Federico Albert con l’intervento dedicato a “Le Donne che fecero la Costituzione”, un omaggio alle 21 Madri della Repubblica. La giornata si concluderà alle 18, nella parrocchia di San Pietro in Vincoli, con la Santa Messa in ricordo dei Caduti di tutte le guerre. «Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore, segno di unità nazionale e di riconoscenza verso chi diede la vita per la riconquista della nostra libertà», conclude il sindaco Fabrizio Vottero.