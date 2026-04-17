Monica Bellucci, Liz Taylor, Angelina Jolie: le regine del cinema si raccontano con gli abiti di scena alla Reggia di Venaria [FOTO]

Dall’abito di Monica Bellucci nei panni della Regina degli Specchi in neI film I Fratelli Grinmi di Terry Gilliam, fino a quello indossato da Angelina Jolie per interpretare Maria Callas nei panni a sua volta di Ann Bolena nella pellicola di Pablo Larraín.
Sono alcuni dei 31 abiti in mostra fino al 6 settembre alla Reggia di Venaria per celebrare le grandi attrici del cinema e del teatro.
Regine in scena è curata da Massimo Cantini Parrini, vincitore di 6 David di Donatello, due dei quali ottenuti proprio con la realizzazione dei capolavori in mostra: il primo nel 2016 con l’abito della Regina di Selvascura indossato da Salma Hayek nel film Il racconto dei Racconti di Matteo Garrone e il secondo con il vestito di Maria Antonietta d’Asbrugo Lorena interpretata da Mélanie Laurent nel film Le Déluge, girato proprio alla Reggia di Venaria nel 2024.
La mostra unisce arte, moda e cinema per valorizzare le grandi protagoniste della settimana arte. Dei 31 abiti in mostra, 17 provengono dalla Fondazione Tirelli di Roma che nel suo archivio conta 400 mila opere.
Tre i nuclei su cui si sviluppa la mostra, mito, storia e fantasia, accompagnati da tre linee cromatiche, rispettivamente bronzo, oro e argento.
Ad aprire il percorso sono tre abiti realizzati da Piero Tosi, maestro di Parrini. Oltre a quello di Monica Bellucci, quello di Romy Schneider indossato sul set di Sissi di Luchino Visconti.
Si prosegue con una preziosa veste plissettata indossata da Michelle Pfeiffer nei panni di Titania Regina delle Fate in Sogno di una notte di mezza estate di Micheal Hoffmann. Un abito realizzato dallo stesso curatore sotto la guida di Gabriella Pescucci.
“Sotto l’abito non indossava nulla - ricorda il curatore -. Completamente dipinta d’oro, era una visione quando entrava sul set”.
Tra gli abiti del Mito spiccano quelli realizzati da tre grandi artisti per gli spettacoli d’opera: Arnaldo Pomodoro, Felice Casorati e Giorgio De Chirico.
Iconici l’abito indossato da Elizabeth Taylor ne panni di Cleopatra nel kolossal di ManKiewitz del 1963 e quello indossato da Ernestina Polo Randaccio per l’opera teatrale The Parisian di Pietro Mascagni. Un gioiello di finte piume che poteva essere indossato solo da una regina, realizzato da Luigi Sapelli, detto il Caramba.