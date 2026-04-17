L'arte e la cultura a Moncalieri trovano casa al Real Collegio Carlo Alberto

Dopo il grande successo dello scorso autunno con Paratissima, l'arte contemporanea e la cultura trovano di nuovo casa a Moncalieri. Da oggi e fino a domenica 19 aprile il Real Collegio Carlo Alberto ospita la quinta edizione di Liquida Photofestival, il festival dedicato alla fotografia contemporanea emergente, ideato e curato da Laura Tota e prodotto da PRS Srl Impresa Sociale.

Liquida 2026 vuole 'riscrivere le regole'

“Learning and Unlearning – (ri)scrivere le regole” è il titolo scelto per l'edizione 2026, che presenta un programma articolato tra mostre, editoria, incontri e attività professionali, confermandosi come piattaforma di ricerca e visibilità per la nuova fotografia contemporanea.

Liquida Photofestival inaugura un programma più ampio di mostre, eventi e attività culturali che animeranno il Real Collegio Carlo Alberto da aprile a novembre 2026. Un percorso pensato per trasformare lo spazio in un hub culturale vivo e aperto, capace di mettere in relazione patrimonio storico, produzione culturale e partecipazione della comunità. "Attivare spazi, creare connessioni e generare opportunità è da oltre vent’anni la mission di PRS Srl Impresa Sociale", ha dichiarato Cecilia Di Blasi, General Manager di PRS Srl Impresa Sociale. "Il Real Collegio Carlo Alberto è un luogo straordinario, profondamente legato alla memoria e all’identità della città. Il nostro impegno sarà quello di restituirlo alla comunità come spazio aperto, dinamico e accessibile, capace di accogliere arte, creatività e momenti di incontro per pubblici diversi, generando un dialogo continuo tra artisti, territorio e cittadinanza".

Parigi: "Moncalieri luogo del possibile"

A introdurre la nuova edizione di Liquida è stato Lorenzo Germak, che ha inizia ricordando il successo dell'ultima Paratissima per annunciare il ritorno della kermesse per il prossimo ottobre. "Il Real Collegio Carlo Alberto rivive, con allo studio tanti altri appuntamenti oltre a Liquida. È un sogno che è diventato realtà, quando ci abbiamo messo piede dentro la prima volta un anno fa. Vogliamo continuare a costruire contenuti, rafforzando il nostro legame con la città di Moncalieri".

Poi Matteo Scavetto, project manager di Paratissima, dopo aver brevemente illustrato le principali novità della quinta edizione di Liquida, ha ceduto la parola all'assessora alla Cultura del Comune di Moncalieri Antonella Parigi. "Siamo di nuovo in un luogo pazzesco come il Real Collegio, che finalmente è stato restituito alla città per diventare un luogo pubblico capace di ospitare luoghi ed eventi per renderlo vivo. Moncalieri deve diventare il luogo del possibile, il mio sogno è che possa diventare la città dell'arte, della cultura e dell'innovazione".

Carlotta Salerno, assessora alle periferie, progetti di rigenerazione urbana e politiche giovanili del Comune di Torino, si è complimentata per il recupero del Real Collegio Carlo Alberto, sottolineando il ruolo della città metropolitana per avvicinare i territori e coinvolgerli in progetti e iniziative comuni. Poi finalmente Laura Tota, ideatrice e curatrice di Liquida, ha presentato finalmente la nuova edizione, sottolineando come tutti gli artisti presenti siano frutto di "autocandidature, per raccontare una contemporaneità complessa e nuova", sottolineando la soddisfazione di "aver scommesso sui giovani".

Le novità di questa edizione

In mostra 58 autori e autrici selezionati attraverso call e premi: cuore del programma è la mostra collettiva “Fuori traccia. Storie di ribellione, identità̀ e nuove possibilità̀”, curata da Laura Tota. Tra gli artisti Tiziana Amico, Gabriela De Giacomo, Benedetta Di Ruggiero, Maria Di Stefano, Tim Gassauer & Manu Grueber, Alex Huda, Giulio Longo, Niccolò Quaresima, Jesús Umbría Brito e Greta Valente, che attraverso temi come adolescenza, dissenso, identità̀ e relazione con il paesaggio, restituiscono una pluralità̀ di sguardi sulle forme della deviazione e dell’autodeterminazione.

Accanto alla mostra, il programma si amplia attraverso le sezioni Full Project e One Shot. Per Full Project, in mostra il lavoro di Victoria Ruiz, artista multidisciplinare nata in Venezuela e cresciuta negli USA, che presenta "We Knew the World in Fragments of Color", un progetto che costruisce un racconto visivo sulla condizione di vivere tra due territori attraversati da instabilità, fratture e immaginari opposti (ancor di più se guardiamo a situazione odierna). La collettiva One Shot presenta dieci scatti selezionati tra le varie candidature pervenute, di Chiara Bonetti, Annalisa Caroni, Su Cassiano, Vincent Karcher, Alice Muratore, Alicia Nieto, Danae Panagiotidi, André Ramos-Woodard, Chiara Francesca Rizzuti, Odysseas Tsompanoglou. I vincitori sono affiancati da riconoscimenti assegnati dai partner del festival come ImagineNation Paris, De Pietri Artphilein Foundation, Discarded Magazine e Icon Artist.

Tra talk, letture e visite guidate

Liquida Photofestival propone anche un ricco calendario di talk, letture portfolio gratuite e visite guidate. Sabato 18 aprile, dalle 17:00, la sezione EdiTable – dedicata all’editoria fotografica – ospita i talk “Fine pena mai” con Veronica Barbato e “Le Monde ou Rien” con Angelo Leonardo: momenti di confronto che aprono a nuove letture su storie e realtà spesso marginali. La sezione accoglie anche diverse pubblicazioni, tra cui “Unlike Flowers” di Francesco Pennacchio, progetto vincitore dell’Artphilein Edition Prize 2025, che mette in dialogo immagini, polaroid e archivio familiare tra natura e memoria. Le letture portfolio gratuite offrono inoltre ai fotografi emergenti un’occasione di confronto diretto con curatori, editori ed esperti del settore.

Tra le novità di questa edizione, le visite guidate permettono di esplorare sia la storia del Real Collegio Carlo Alberto sia i retroscena dei progetti in mostra, grazie alla presenza di artisti e ospiti. Le visite sono incluse nel biglietto.

Danno vita alla V edizione di Liquida Exhibition 32 autori e autrici: Pietro Abbagnato, Veronica Benedetti, Tommy Bonicelli, Marco Balbi Dipalma, Jacopo Bellapianta, Michelle Blancke, Alvaro Caleca, Paolo Covino, Andrea Dalla Costa, Loredana De Benedictis - pensieriinfuga73, Didi, Francesca Epifanio, efferre_, Elisa Gambalonga, Chiara Gasparri, Daniela Gobetti, grouchality, Lăcră Grozăvescu, Ira Kostyuk, Tommasino Maderna, Andrea Maina, Domingo Nardulli, Noir my eyes, Marta Passalacqua, Michele Picardo, racheberryman, Carlotta Roda, Giacomo Roggi, Chiara Roversi, Marcello Torrero, Giulia Vezzosi, Marcello Vigoni.

I contenuti espositivi vedono anche la presenza di due associazioni fotografiche del territorio: Moncalieri 365 e Avvalorando APS. Il rapporto continuo con territorio e comunità locale, afferma come Liquida Photofestival non sia solo un evento espositivo, ma uno spazio condiviso di crescita e confronto, in cui la fotografia non diventa solo strumento di apprendimento collettivo e di scambio tra artisti, professionisti e pubblico, ma contribuisce a creare una comunità capace di mettersi in discussione e ridefinire insieme i propri linguaggi e orizzonti culturali.

Info e orari di apertura

Venerdì 17 Aprile dalle 17 alle 20

Sabato 18 Aprile dalle 10 alle 20

Domenica 19 Aprile dalle 10 alle 20

Ultimo ingresso 1 ore prima della chiusura