Area Ponte Mosca, il futuro resta incerto. E ora spunta un nuovo progetto

A quasi quattro anni dall’approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato, si torna a parlare di area di Ponte Mosca. Alla 7 i consiglieri di Fdi Patrizia Alessi, Francesco Caria e Domenico Giovannini hanno presentato un’interpellanza per chiedere aggiornamenti sul progetto di riqualificazione compreso tra corso Giulio Cesare, lungo Dora Firenze e via Aosta, nel quartiere Aurora. Un’area considerata strategica per il territorio, ma che da anni attende una trasformazione concreta.

Il progetto approvato nel 2022

Nel settembre 2022 la Giunta comunale aveva approvato il Piano Esecutivo Convenzionato relativo all’area “Ponte Mosca”, destinata a ospitare un nuovo campus urbano firmato dal gruppo olandese The Student Hotel. Il progetto prevedeva uno studentato da circa 500 camere, spazi comuni, aree di co-working, oltre a un parco urbano di oltre 5mila metri quadrati da cedere alla Città e interventi di riqualificazione del canale scolmatore del Ceronda.

Già nell’estate 2022 erano partite le prime demolizioni dei fabbricati esistenti tra corso Brescia e via Aosta, con opere di spianamento e sistemazione dell’area. Il 25 luglio 2022 la Circoscrizione 7 aveva espresso parere favorevole al Pec, poi approvato formalmente dalla Giunta il 6 settembre dello stesso anno.

Le verifiche tecniche e lo stop ai lavori

Ad aprile 2024, in risposta a un accesso agli atti, l’architetto Ferruccio Capitani, responsabile dell’Unità Operativa Urbanizzazioni della Città, aveva precisato che risultavano approvati il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) e il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del canale Ceronda, con collaudo in corso d’opera. Era invece ancora in fase di verifica il progetto esecutivo relativo alle aree a verde pubblico e al parco urbano.

Sempre nel marzo 2024, l’assessore Mazzoleni aveva spiegato in Consiglio comunale che il permesso di costruire era stato rilasciato a novembre 2023, ma che già a dicembre la società proponente aveva comunicato l’intenzione di avvalersi di una proroga, posticipando l’inizio dei lavori al 2026.

Nuovo progetto all’esame della Città

“Ci piacerebbe sapere – domandano i consiglieri -, se vi siano state ulteriori interlocuzioni con la proprietà dell’area dopo marzo 2024, quali lavori sono stati effettivamente eseguiti e se siano intervenute modifiche al progetto originario”.

Secondo quanto emerso durante la discussione, a inizio 2026 sarebbe stato ripresentato un nuovo progetto, attualmente al vaglio degli uffici comunali. Proprio il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, prendendo la parola, ha annunciato che convocherà una Commissione non appena vi saranno elementi concreti su cui confrontarsi. Per il quartiere Aurora, che da anni attende la riqualificazione di un’area ritenuta cruciale tra lungo Dora e corso Giulio Cesare, il nodo resta quindi aperto.