A Nichelino la raccolta della plastica cambia ancora e diventa notturna

A Nichelino è in arrivo un'altra mini rivoluzione per la differenziata. La raccolta della plastica, infatti, diventa notturna: a partire da domenica 1° marzo i sacchi gialli dovranno venire esposti entro la mezzanotte del giorno prestabilito dal calendario distribuito a tutte le famiglie.

La novità al via da domenica 1 marzo

A quel punto, dalle 24 in poi, i camion passeranno a raccogliere i rifiuti. Un giro di vite necessario per avere una città più pulita e in ordine. Da quando la raccolta della plastica è passata da strada le a domiciliare non era raro vedere sacchi gialli lasciati nei posti più impensabili, spesso anche accatastati vicino e attorno alle campane del vetro, oltre che al di fuori del giorno di raccolta stabilito. Col risultato di episodi di inciviltà, che alimentano rabbia e polemiche dei residenti.

“Abbiamo deciso di cambiare perché crediamo che questo nuovo orario possa aiutare i cittadini nell’esporre correttamente nei giorni e negli orari stabiliti", ha spiegato Erika Faienza, assessora al Ciclo Integrato dei Rifiuti. "Invito quindi le persone a consultare il calendario della raccolta del Covar che hanno ricevuto in buca dove sono riportate tutte le informazioni utili”. Faienza non vuol sentir parlare di città sporca o in balia del degrado: "Non è colpa del Comune se la gente se ne frega e mette i sacchetti dove e quando capita". E ricordando i dati forniti di recente dal Covar, l'assessora sottolinea che "i numeri ci danno comunque ragione: sono migliorate la produzione e la qualità del rifiuto, nonostante ci siano ancora persone che non rispettano le regole”.

In arrivo fototrappole contro i furbetti

Ma per i 'furbetti dei rifiuti' che seguitano a fare diversamente, sono in arrivo rischi e sanzioni : "Il Comune acquisterà alcune nuove fototrappole per pizzicare chi si fa beffa del decoro della nostra città - ha annunciato Faienza - I colpevoli saranno multati”. Perché è noto che solo toccando il portafoglio spesso si arriva al risultato.

Per maggiori informazioni su giorni e orari della raccolta: https://www.covar14.it/it/servizi-e-impianti/servizi/calendario-di-raccolta?fbclid=IwY2xjawQOj4pleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFQejhmNnB1S2dZSE51Szlvc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHsfe1pHVkSzDkUaDcNFB0-l97HmOFFILdiiwq3CV9UT5eONY9rDAE2KbN0tN_aem_wvGv9idtR2wJLB4dulLsqw