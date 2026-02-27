Suk di via Carcano, Russi (M5S) incalza il Comune: "Fate ricorso contro la legge della Regione?"

Dopo gli attacchi della Lega, ora è il M5S Torino a chiedere chiarezza al Comune sul suk di via Carcano. Perché le regole più stringenti imposte dalla Regione al Barattolo - con la riduzione delle giornate di vendita da 100 a 40 all'anno, oltre a fornire traccia di dove arriva la merce esposta sui teloni- hanno determinato di fatto la nascita di un mercato abusivo parallelo.

Mercato illegale

Gli ambulanti, riuniti dell'associazione Vivi Balon, da tempo denunciamo come questi paletti siano troppo rigidi e non gli consentano di "sopravvivere". Con il risultato che nelle ultime settimane i venditori hanno occupato le strade attorno a via Carcano in modo "illegale".

E alla luce della situazione il capogruppo comunale del M5S Andrea Russi pungola il Comune di Torino e chiede se "abbia valutato, promosso o intenda promuovere ricorso" contro la legge regionale voluta dall'assessore Maurizio Marrone ed in caso contrario perché "si sia ritenuto di non procedere".

"Peggiora ordine pubblico"

Il pentastellato vuole anche chiarezza sugli effetti concreti della nuova normativa del Grattacielo, il numero di venditori presenti nei giorni non autorizzati, le multe fatte e gli interventi delle forze dell'ordine. "L'esperienza passata - spiega il capogruppo - dimostra come la restrizione della giornate di vendita non elimini il fenomeno, ma produca dispersione degli operatori sul territorio, con effetti peggiorativi sotto il profilo dell’ordine pubblico".