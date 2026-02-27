L'alta pressione cede il passo: sul Torinese in arrivo un weekend tra nuvole e nebbie

L'alta pressione si indebolirà per qualche giorno permettendo l'ingresso di aria più umida dall'Atlantico. Non ci saranno perturbazioni ma il cielo si presenterà per lo più molto nuvoloso o coperto con anche nebbie che potranno localmente essere persistenti. Nessun cambiamento sostanziale ad inizio settimana.

A Torino avremo questa situazione: oggi, venerdì 27 febbraio

Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso sulle Alpi ed in generale sui rilievi oltre una certa quota, mentre in pianura saranno presenti nebbie localmente anche persistenti durante il giorno.

Temperature ancora oltre la media del periodo soprattutto in montagna, anche se in graduale calo. In pianura massime che invece saranno comprese tra 16 e 17 °C. Venti assenti o deboli variabili, questa situazione consentirà l'accumulo di inquinanti.

Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo

L'alta pressione tenderà ad indebolirsi lasciando infiltrare aria più umida da ovest, con un abbassamento delle temperature e un cielo per lo più molto nuvoloso o coperto e nebbie più estese che potranno persistere anche di giorno. Possibilità di brevi pioviggini qua e là.

Temperature in lieve ma costante calo e di limitata escursione diurna. Le massime si attesteranno tra i 13 e 15 °C, mentre le minime saranno molto alte per il periodo e comprese tra 8 e 10 °C. Venti sempre assenti o deboli variabili.

Tendenza successiva

Lunedì la situazione dovrebbe rmanere molto simile al fine settimana con cielo per lo più molto nuvoloso e temperature in media con il periodo. Poi l'alta pressione tenderà a rinforzarsi e le temperature in quota a risalire, ma sempre in un contesto di cielo variabile. Possibile qualche pioggia più diffusa a metà settimana.

Previsioni Torino www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino