Bruna Destefanis lascia il campo largo: “Mi aspettavo una proposta concreta”

Nei giorni scorsi Lara Pezzano ha lasciato la chat e il tavolo del campo largo, sposando la causa socialista. Ora a dire addio è Bruna Destefanis, anche lei assessora della Giunta Salvai ed esponente di Pinerolo Coraggiosa, la lista della vicesindaco Francesca Costarelli.

A differenza di Pezzano, che ha deciso di sposare un percorso politico preciso, che al momento si situa fuori dal campo largo, Destefanis mostra un po’ di insofferenza sull’evoluzione del progetto: “Ho sempre detto che avrei sostenuto Francesca Costarelli, ma nell’ultima riunione ho avuto la percezione, personale, che non ci fosse interesse sul suo nome come candidata sindaca – spiega Destefanis –. Io sono fermamente convinta che l’Amministrazione Salvai ha fatto buon lavoro, pur facendo errori. Mi aspettavo una proposta concreta, in linea con quella attuale, ma al momento non mi sembra così e voglio prendermi tempo per riflettere”. Non una porta sbattuta in faccia, nemmeno un addio definitivo e l’inizio di un nuovo percorso politico, ma un pungolo per le forze del campo largo, che va da Pd ad Avs, passando per M5S e alcune liste civiche della maggioranza Salvai, per definire la questione candidatura a sindaco per le Comunali del 2027.