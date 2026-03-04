Imam di via Saluzzo, la Cassazione respinge il ricorso dell'Avvocatura di Stato

La Cassazione ha respinto un ricorso della Avvocatura dello Stato contro la decisione con la quale la Corte di Appello di Torino lo scorso 21 gennaio aveva annullato il trattenimento nel Cpr di Caltanissetta dell'imam Mohamed Shahin.
Le motivazioni della sentenza
Il religioso era destinatario di un ordine di espulsione firmato dal ministro Matteo Piantedosi, come ricorda l'agenzia di stampa Ansa. Nella sentenza, redatta dai magistrati della prima sezione penale, la Cassazione ribadisce il principio della "necessità" di un "controllo pieno" da parte del giudice ordinario sulla adeguatezza di una misura come il trattenimento.