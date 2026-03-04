“Fuorigioco alla violenza”, al Cit Turin la mostra per l’8 marzo

In occasione dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, e nel quadro del progetto "Dalle classi al campo", finanziato dal programma Erasmus+ Sport dell'Unione Europea, la Società Sportiva Cit Turin Lde ospiterà la mostra "Fuorigioco alla violenza", realizzata in collaborazione con la Città di Torino, il Reparto di Prossimità della Polizia Locale, il liceo artistico Cottini e la scuola tecnica San Carlo.

L'inaugurazione avverrà in data 5 marzo alle ore 18 e sarà preceduta da una breve riflessione sul tema con le autorità presenti. Saranno presenti la presidente della Circoscrizione 3, Francesca Troise, e l'assessore alla Legalità di Palazzo Civico, Marco Porcedda.

La mostra sarà liberamente visitabile fino al 31 marzo, tutti i giorni feriali dalle ore 14.30 alle 19, mentre per i fine settimana sarà necessario concordare l'accesso con la segreteria del Cit Turin.

Il progetto "Dalle classi al campo" è l'unico in Europa ad essere stato finanziato dal programma Erasmus+ Sport sul calcio femminile. Il suo obiettivo è la diffusione del calcio tra le bambine delle scuole primarie e secondarie di primo grado in tutto il territorio della Città di Torino.

"Per il Cit Turin e per tutto il calcio femminile torinese - dichiara il presidente dell'associazione sportiva, Angelo Frau -, la manifestazione è un'importante occasione per contribuire ad una maggiore consapevolezza rispetto ai temi della parità di genere e del rifiuto di ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti delle donne e per sviluppare il movimento soprattutto tra le giovani delle scuole primarie".