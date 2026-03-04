Brutto incidente tra via Medici e via Zumaglia: traffico a lungo bloccato

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 marzo, in via Via medici all'angolo con via Zumaglia a Torino. Attorno alle ore 17, forse a causa di una mancata precedenza, due auto si sono scontrate ed una, a seguito dell'impatto, si è ribaltata.

Feriti in codice giallo e traffico in tilt

Due persone sono rimaste ferite e sono state condotte in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi e uomini della Polizia locale, sia per i rilievi del caso, sia per regolare il traffico, rimasto a lungo bloccato nella zona, fino a che le due auto non sono state spostate dal luogo del sinistro.