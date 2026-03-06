Basket, Reale Mutua in cerca di riscatto contro la Tezenis Verona

Dopo il weekend di pausa per la sosta del campionato, la Reale Mutua Basket Torino è pronta a tornare in campo davanti al proprio pubblico. I gialloblù ospiteranno la Tezenis Verona domenica 8 marzo alle ore 18 al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini), nella sfida valida per la 30ª giornata del campionato di Serie A2. La pausa è arrivata in un momento delicato per Torino, reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei partite, ed è stata utilizzata per ricaricare le energie e lavorare con attenzione sugli aspetti mentali e fisici in vista del rush finale della stagione.

«Dopo la settimana della sosta, ci siamo posti l'obiettivo primario di lavorare su noi stessi e di recuperare da un periodo difficile in cui molto spesso non siamo stati competitivi – ha affermato coach Paolo Moretti –. Abbiamo lavorato sull'energia, sull'intensità e sull'organizzazione per presentarci a questo sprint finale di stagione tornando a proporre la versione migliore possibile di noi stessi. Vogliamo tornare a giocare a viso aperto contro chiunque sin da domenica, pur consapevoli di affrontare una delle squadre più solide e attrezzate del campionato».

La sfida contro Verona rappresenta infatti un banco di prova importante contro una squadra che in precampionato era considerata una delle principali candidate alla promozione diretta. Per Torino, però, l’appuntamento avrà anche un significato speciale: domenica segnerà infatti il ritorno di Matteo Ghirlanda, che ha completato il lungo percorso di recupero dopo l’intervento al legamento crociato anteriore a cui si era sottoposto quasi un anno fa. L’ultima presenza in campo dell’ala gialloblù risale infatti a fine marzo 2025. Pur trattandosi di un rientro dopo un lungo stop e con inevitabili tempi di adattamento in termini di ritmo, fiducia e condizione, la sua presenza rappresenterà un segnale positivo per il gruppo e una spinta di entusiasmo in vista della parte finale della stagione.

GLI AVVERSARI

La Tezenis Verona si presenta al Pala Gianni Asti con uno dei roster più profondi e completi della categoria. Costruita con grandi ambizioni, la formazione scaligera ha attraversato anche alcuni momenti di difficoltà nel corso della stagione, scivolando in zona play-in con un bilancio di 16 vittorie e 11 sconfitte. Per dare una scossa alla stagione, il club ha deciso di cambiare la guida tecnica, affidando nuovamente la panchina ad Alessandro Ramagli, volto ben noto al pubblico veronese e allenatore di grande esperienza. Il roster della Tezenis è ricco di talento ed esperienza: la coppia americana composta da Tyrus McGee, guardia di enorme talento e lunga esperienza anche in Serie A, e Justin Johnson garantisce qualità e punti, nonostante i recenti problemi fisici del lungo statunitense. Il pacchetto italiani unisce solidità ed esperienza con giocatori come Diego Monaldi, Federico Zampini, Marco Spanghero, Riccardo Bolpin e Michele Serpilli. Assente per infortunio Lorenzo Ambrosin, ma nel reparto delle ali ci sono anche l’atletismo e l’energia del giovane Andrea Loro, già allenato da Ramagli nella sua esperienza a Bergamo. Sotto canestro troviamo Filippo Baldi Rossi, sotto la Mole nella stagione 2012/13, e Federico Poser, che con la maglia gialloblù aveva raggiunto le finali promozione nel 2023 e che farà il suo primo ritorno al Pala Gianni Asti da avversario.

INJURY REPORT

Torna a disposizione Matteo Ghirlanda dopo un lungo stop per la lesione al legamento crociato anteriore destro. Con il suo rientro, e con il recupero di Giovanni Severini da un problema muscolare rimediato a Brindisi, il gruppo di coach Moretti è al completo per la partita di questa domenica.

INFO BIGLIETTI

I biglietti per la partita sono disponibili online su Vivaticket oppure al botteghino del Pala Gianni Asti nella giornata di domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 fino alla palla a due.

DIRETTA STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass, piattaforma ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro.