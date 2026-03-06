Provinciale 1, scattano i lavori di messa in sicurezza

Per ridurre il disagio all’utenza, da lunedì 9 marzo e per due settimane si lavorerà di notte per mettere in sicurezza un tratto di 400 metri della Provinciale 1, con la sistemazione della banchina stradale e la manutenzione straordinaria delle protezioni laterali.

La chiusura al transito nei giorni feriali dalle 22 alle 6 interesserà la SP 1 dal km 40+400 al km 40+800 e riguarderà tutti i veicoli. Tra le 6 e le 22 nei giorni feriali e nell’intera giornata del sabato e della domenica si potrà transitare a senso unico alternato, regolato da un semaforo. La decisione di operare in assenza di traffico nelle ore notturne è dovuta alla limitata larghezza utile della sede stradale e ridurrà comunque al minimo l’impatto sul traffico. Senza dimenticare il vantaggio di non operare in contemporanea con il personale impegnato nella sistemazione della linea ferroviaria sottostante la strada.

“Chiediamo collaborazione a chi percorre quel tratto della Provinciale 1 - commenta il vicesindaco della Città metropolitana di Torino con delega ai lavori pubblici, Jacopo Suppo -. Si tratta di lavori non rinviabili, che abbiamo deciso di effettuare di notte per ridurre gli inevitabili disagi”.

Per consentire l’effettuazione di altri lavori, altri due tratti della Provinciale 1 sono transitabili a senso unico alternato: a Traves tra il km 33+100 e il km 34+100 sino al 31 marzo per il consolidamento dei muri di sostegno e a Pessinetto tra il km 36+655 e il km 36+690 fino al 30 aprile per il completamento di una galleria paramassi.