Rotonda alle porte del centro: Cavour chiude l’esproprio e guarda al cantiere

Ci sono voluti quasi 3 anni e mezzo per vedere la prospettiva del cantiere: stamattina il Comune di Cavour ha preso possesso dell’immobile che andrà abbattuto per realizzare una nuova rotonda alle porte del paese. La nuova rotatoria deve sorgere all’incrocio tra via Pinerolo, via Vittorio Veneto e via Roma e snellire il traffico, eliminando il semaforo.

Il nodo attorno a cui il progetto si è arenato era proprio l’abitazione all’angolo di via Vittorio Veneto, che va demolita per fare spazio all’opera. La questione ha anche comportato una serie di denunce, da parte dei proprietari, a rappresentanti del Comune, a partire dal sindaco Sergio Paschetta.

Il percorso per arrivare all’esproprio non è stato lineare. Nel Consiglio comunale del 28 novembre 2022, la maggioranza aveva stanziato 65.000 euro per l’esproprio dell’immobile. Ma la strada si è complicata. Si è arrivati a cercare una trattativa con la proprietà per evitarlo e si è anche ipotizzata una soluzione senza abbattere l’edificio. Ma alla fine il Comune è tornato sul percorso originario e ha completato le procedure di esproprio. “Siamo entrati nella disponibilità dell’immobile e siamo entrati dentro stamattina” spiega il vicesindaco Leonardo Crosetti. Ora la proprietà potrebbe ancora puntare su un ricorso al Tar, i cui termini scadono nella seconda parte di aprile. Se non ricorrerà al giudice amministrativo, il Comune potrà pianificare il cantiere e tradurre in realtà un’opera per cui si erano detti favorevoli l’85% dei cavouresi che avevano partecipato a un sondaggio nel 2023.