Cronaca | 09 marzo 2026, 08:00

Settimo Torinese, ricoverato in ospedale con cocaina, anfetamine e francobolli di Lsd: arrestato un 31enne

L'uomo è stato sorpreso dai sanitari mentre barcollava all'interno dei corridoi del reparto in cui era ospitato. Sono intervenuti i carabinieri

Ecco cos'anno trovato i carabinieri nella stanza d'ospedale di Settimo Torinese

Altro che medicina alternativa: lo hanno scoperto in ospedale, nei corridoi del reparto in cui era in cura, mentre stava barcollando in uno stato di evidente alterazione. Colpa non dei medicinali che stava assumendo presso il nosocomio di Settimo Torinese, ma delle sostanze stupefacenti che stava continuando a prendere, nonostante il luogo in cui era ricoverato.00

E' così finito nei guai un uomo di 31 anni, italiano e senza fissa dimora, che in breve tempo si è trovato di fronte i carabinieri, chiamati dai sanitari dell'ospedale. Si è scoperto che il paziente aveva assunto cocaina, ma dalla perquisizione del suo armadietto personale sono saltati fuori anche un sacchetto in nylon trasparente e termosaldato con all’interno anfetamina di colore rosa dal peso di circa 1 etto e mezzo, un altro sacchetto con circa 3000 mini francobolli di LSD di 200 microgrammi ciascuno, distribuiti su 6 fogli di carta assorbente e infine un involucro in cellophane contenente appunto cocaina del peso di 0,25 grammi.

L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e si trova ora in carcere.

redazione

