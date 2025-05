Macchina contro palo della luce in corso Quintino Sella: traffico e bus deviati

Incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, nel primo pomeriggio in corso Quintino Sella a Torino. Intorno alle 14.30 il conducente di una Jeep nera, che procedeva in direzione di San Mauro, ha perso il controllo all'incrocio con via Cardinal Maurizio.

Macchina contro lampione

La macchina è finita fuori strada andando a sbattere contro un lampione della luce. Una delle bocce si è staccata dal palo, finendo a terra. Nell'impatto è stato pesantemente danneggiato il cofano ed il lato anteriore destro della macchina. Il guidatore non ha riportato ferite ed è uscito in autonomia: nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli.