Donatella Finocchiaro madrina del 41° Lovers Film Festival: "Diritti e identità hanno ancora bisogno di essere difesi"

Il Lovers Film Festival torna a Torino dal 16 al 21 aprile 2026 al Cinema Massimo e a fare da madrina sarà Donatella Finocchiaro.

“Sono onorata quest’anno di essere la madrina del Lovers Film Festival! In un tempo in cui i diritti e le identità hanno ancora bisogno di essere difesi e raccontati, questo festival rappresenta un luogo dove questo accade. Celebrare il cinema LGBTQI+ significa celebrare l’amore in tutte le sue forme, abbattere stereotipi e costruire una comunità senza pregiudizi. Sono felice di condividere questo viaggio con il pubblico e con tutte le persone che rendono possibile questo festival” commenta l'attrice catanese che ha lavorato, fra gli altri, al cinema con Roberto Andò, Giuseppe Tornatore, Marco Bellocchio, Mimmo Calopresti, Edoardo Winspeare, Roberta Torre, Emanuele Crialese e Pupi Avati e, a teatro, con Luca Ronconi, Gigi Dall'Aglio, Ninni Bruschetta, Giampiero Cicciò e Andrea De Rosa, sarà la madrina della serata inaugurale del festival.