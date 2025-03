Una marea rosa ha invaso Torino con Just the woman I am 2025: oltre 30mila donazioni per la ricerca contro il cancro e record assoluto

Si è conclusa oggi, domenica 9 marzo, la manifestazione che da dodici anni anima le strade del capoluogo piemontese, coinvolgendo cittadini, associazioni e sostenitori, tutti uniti dalla volontà di raccogliere fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro. L'evento, una corsa/camminata non competitiva di 5 km, ha registrato una grande partecipazione, confermandosi un appuntamento solidale di grande importanza per la città.

Ma sono state migliaia le persone che, nel corso dei tre giorni di manifestazione (7-8-9 marzo), hanno deciso di partecipare e sostenere l’evento, organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università e il Politecnico di Torino. Just The Woman I Am si conferma così un appuntamento imperdibile, tra i più amati e partecipati della città di Torino.

La corsa-camminata non competitiva di 5 chilometri, momento clou della manifestazione, è partita domenica 9 marzo dal Parco del Valentino per concludersi in piazza Castello. Ma l’evento non si è limitato a Torino: numerose sono state le adesioni a livello nazionale e internazionale, grazie al progetto #jtwiaontheroad. Un vero record è stato segnato dai gruppi partecipanti, ben 445, provenienti da tutta Italia – tra cui Bologna, Camerino, Caserta, Napoli, Palermo, Parma, Pavia, Reggio Calabria, Roma, Trieste e Venezia – e dall’estero, con presenze dalla Francia e dalla Svizzera. Anche quest’anno, il gruppo più numeroso è stato quello di Cartier, con 798 iscritti, seguito da Barcollo Ma Non Mollo con 657 persone e IREN con 455.

JTWIA non è stata solo una corsa/camminata: per tre giorni, piazza Castello e piazzetta Reale, parte dei Musei Reali di Torino, si sono trasformate in un vero e proprio Villaggio della Prevenzione con oltre 90 stand, aperto a scuole e cittadini (https://jtwia.org/villaggio-prevenzione/). Da venerdì 7 a domenica 9 marzo, dalle 9 alle 18, la piazza è diventata un luogo di incontro e dialogo tra il mondo accademico, l’eccellenza sanitaria italiana, la cittadinanza e le scuole. Un evento nell’evento, con stand dedicati a visite preventive gratuite, counseling, presentazione di associazioni no profit, convegni e webinar divulgativi ospitati nella cupola geodetica dedicata agli incontri.



Tutto questo è stato possibile grazie al supporto dell’Università di Torino, del Politecnico di Torino, dell’ASL Città di Torino, dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino e delle numerose associazioni che, da anni, collaborano sia in piazza che nel mondo scolastico. Proprio agli istituti scolastici è stata dedicata la giornata di apertura del Villaggio della Prevenzione, venerdì 7 marzo. Supportato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, l’Auditorium del complesso Aldo Moro (Via G. Verdi angolo Via Sant’Ottavio, al piano -1) ha accolto i ragazzi degli istituti scolastici di Torino e provincia. Gli studenti hanno vissuto da protagonisti l’evento, partecipando attivamente agli interventi confrontandosi con consulenti ed esperti. Le associazioni presenti nel Villaggio della Prevenzione di piazza Castello e Piazzetta Reale, parte dei Musei Reali di Torino, sono stati a disposizione degli studenti per visite gratuite e attività di divulgazione e prevenzione.

Inoltre intrattenimento in piazza sul palco grazie al CUS Torino e a R101, nuovamente radio ufficiale dell’edizione 2025 che è stata presente a Torino con i suoi talent per intrattenere i presenti con la sua musica e un occhio di riguardo a solidarietà e inclusione, cifre distintive dell’emittente.

Un ringraziamento va a tutti i partner dell’edizione 2025: Sistemi e Vanzetti sono stati i sostenitori principali della manifestazione. Tante le realtà che hanno sostenuto JTWIA: Tosetti Value, Stellantis Financial Services e la Camera di commercio di Torino, che hanno donato tre borse di studio alla ricerca universitaria, King, Poliambulatorio Statuto, Acqua Sant’Anna, Battaglio, Nova Coop, Azimut Investimenti, Larc, Amazon, Torino Salute, TransDanubia, Iveco Group, Iveco, Yogi Tea, Cati, ITT, Iren, Gruppo Cidimu, Fantolino, Decathlon, GTT, Fabrik, Drivalia, Kelémata e la stessa R101.

Venerdì 7 marzo la Mole si è illuminata di “rosa” con il logo JTWIA come simbolo del sostegno del capoluogo piemontese alla ricerca universitaria contro il cancro grazie al supporto della Città di Torino e del Gruppo IREN.

Sabato 8 marzo sul palco in piazza Castello si è svolto in mattinata il “TRIBAL FLOW – Yoga for JUST THE WOMAN I AM” e dalle 16.00 alle 17.00 il “PhD Talks UniTo e PoliTo”, dove i dottorandi di UniTo e PoliTo si sono incontrati per dialogare sui loro progetti di ricerca.

Inoltre molti comuni hanno scelto un giorno differente per la propria JTWIA, per poter essere in piazza la domenica, entrando a far parte della community di Just The Woman I Am On The Road, creando una buona abitudine di vita per i cittadini.

Domenica 9 marzo, alle 10 del mattino, piazza Castello e piazzetta Reale, parte dei Musei Reali di Torino, sono state animate dalla partecipazione di numerose persone che hanno preso parte alla manifestazione. Fin dalle prime ore, è stata grande l’affluenza e la partecipazione alle varie attività proposte, le visite agli stand delle associazioni e dei sostenitori presenti.

Alle 11.00 sul palco in piazza Castello si è tenuta “PILATES&MOTION for JUST THE WOMAN I AM”. Un programma ricco ha animato l’intera giornata, grazie al prezioso supporto di R101, CUS Torino Danza & Benessere e CUS Torino Fitness, sul palco in compagnia di Chiara Tortorella e Fabio De Vivo, speaker di R101, e Marco Pasquero.

Inoltre per il quarto anno consecutivo si è svolta JTWIA “On the Water”. Sono stati due gli appuntamenti per l’edizione 2025. Al lago di Candia si è tenuta la prima gara regionale – Spring Regatta, tanti gli equipaggi dei circoli remieri piemontesi che come di consueto hanno potuto gareggiare con le magliette della #JTWIA 2025. A Torino canoisti, canottieri e dragon boat hanno sfilato a partire dalle ore 11.00 sino alle ore 13.00 lungo le rive del fiume Po; alle ore 12.00 all’altezza del Borgo Medievale si è tenuto un saluto corale a tutti i partecipanti.

La DODICESIMA EDIZIONE di JTWIA è partita alle 15.30 dal Parco del Valentino, viale Virgilio angolo viale Pier Andrea Mattioli, ed è arrivata in piazza Castello; alle 15.00 si sono tenuti i saluti istituzionali, alle 15.15 il riscaldamento di gruppo. In apertura della corsa-camminata è stata utilizzata una FIAT 500e personalizzata JTWIA fornita da Drivalia, insieme ad una flotta di veicoli messi a disposizione dell’organizzazione.

Tante le istituzioni presenti nei giorni dell’evento: il Presidente CUS Torino Riccardo D’Elicio, il Rettore dell’Università di Torino Stefano Geuna, il Prorettore del Politecnico di Torino Elena Maria Baralis, il Vice Rettore per il Welfare, la Sostenibilità e lo Sport dell’Università di Torino Alberto Rainoldi, il Vice Rettore per la Società, la Comunità e per l’Attuazione del programma del Politecnico di Torino Stefano Sacchi, il Prefetto di Torino Donato Giovanni Cafagna, il Sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo, l’Assessore al Bilancio della Regione Piemonte Andrea Tronzano, il Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte Davide Nicco, la Presidente Consiglio Comunale Città di Torino Maria Grazia Grippo, il Vicesindaco Metropolitano Jacopo Suppo, l’Assessore allo Sport della Città di Torino Domenico Carretta, il Direttore Generale dell’Università di Torino Andrea Silvestri, il Direttore Generale ASL Città di Torino Carlo Picco, il Direttore Generale Azienda Sanitaria Zero Regione Piemonte Adriano Leli, il Commissario della Città della Salute e della Scienza di Torino Thomas Schael, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Stefano Suraniti, il Presidente del CONI Piemonte Stefano Fabio Mossino, il Commissario Capo della Polizia di Stato e Vice Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Torino Paola Fuggetta, il Commissario Capo della Polizia di Stato e Funzionario Addetto alla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Torino Valentina Benvegnù, il Consigliere Regionale Roberto Ravello, la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Torino Tecla Riverso, la professoressa del Politecnico di Torino Tania Cerquitelli, il Direttore Scientifico di FPO-IRCCS Candiolo (TO) Anna Sapino.



Queste le parole del Presidente cussino Riccardo D’Elicio: “Una dodicesima edizione piena di emozioni vissute in questi tre giorni di JTWIA. Piazza Castello e piazzetta Reale sono state le location ideali per il villaggio della prevenzione e la partenza dal parco del Valentino, gremita di persone, è stato un colpo d’occhio stupendo per l’edizione 2025. Ancora una volta, il sistema universitario, e in particolare lo sport universitario, sono riusciti a trasformare questo sogno in realtà, promuovendo valori fondamentali come uno stile di vita sano, l’attività fisica, l’integrazione, la socializzazione e, naturalmente, la prevenzione e la cura del cancro. Grazie a tutto questo, la manifestazione ha le basi per essere riproposta nei prossimi anni, continuando a sensibilizzare uomini e donne su questi importanti temi. Grazie ad un evento come JTWIA Torino sarà sempre più città di ricerca e innovazione e verrà considerata una città a forte vocazione universitaria. L’appuntamento è fissato per il 6, 7 e 8 marzo 2026, e sarà la tredicesima edizione di JTWIA”.

“Il Politecnico sostiene con convinzione Just the Woman I Am, un’iniziativa di grande valore per il territorio, un evento che promuove sani e corretti stili di vita, offrendo al contempo la possibilità di finanziare e raccontare la ricerca rivolta a sport, salute e benessere che ogni giorno le università propongono al servizio della comunità – commenta il Rettore del Politecnico Stefano Corgnati –. Anche per quest’anno il Politecnico è al fianco del CUS e dell’Università degli Studi di Torino per presentare in piazza le tante attività portate avanti in Ateneo sui temi della salute e dell’inclusione”.

Stefano Geuna, Rettore dell’Università di Torino, ha ricordato come: “Anche quest’anno, l’Università di Torino è orgogliosa di essere protagonista di Just The Woman I Am, un’iniziativa che da dodici anni diffonde nella comunità i valori della ricerca, della prevenzione e della salute. Il successo di questa edizione, testimoniato dal numero straordinario di donazioni e partecipanti, è la conferma di quanto sia forte il legame tra il nostro Ateneo e il territorio. JTWIA non è solo una corsa, ma un’opportunità preziosa per i nostri ricercatori di condividere con i cittadini il frutto del loro impegno scientifico, alimentando il dialogo su temi fondamentali per il benessere di tutti. Grazie a chi ha reso possibile questo traguardo: insieme continuiamo a costruire una società più consapevole, inclusiva e attenta alla salute”.