Palagiustizia e Metropolitana, lavori in corso nel parcheggio sotterraneo e nel sistema di segnalamento dei treni: ecco cosa succede

Saranno ore di lavoro e di interventi in due strutture Gtt di Torino. In particolare, si tratta della metropolitana e del parcheggio sotterraneo del Palagiustizia. Nel primo caso, questa notte Infra.To effettuerà lavori di migrazione del sistema di segnalamento dei treni. Ciò potrebbe causare disservizi.

GTT ha predisposto preventivamente un servizio sostitutivo con bus, pronto in caso di necessità. Aggiornamenti saranno disponibili sui canali di infomobilità, social e sito di Gtt.



Parcheggio Palagiustizia: possono uscire le auto già all'interno

Lunedì 10 e martedì 11 marzo il comparto A1 del parcheggio Palagiustizia sarà chiuso per lavori di manutenzione straordinaria.

Sarà comunque consentita l’uscita dei veicoli eventualmente ancora presenti all'interno del parcheggio, previo contatto con la Centrale Operativa dei Parcheggi in struttura o con il personale di presidio.