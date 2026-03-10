I ragazzi della Circoscrizione 3 in aula: “Scuole da sistemare, più sport e aree verdi sicure”

Dalle scuole ai parchi, dalla viabilità al bullismo. Il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze della Circoscrizione 3 ha incontrato il parlamentino di corso Peschiera per presentare un elenco dettagliato di criticità e possibili soluzioni elaborate nel corso dell’anno.

Un percorso, come ha spiegato il coordinatore alla Cultura Antonio Caprì, “partito quattro anni fa e destinato a proseguire: questa è solo la prima tappa di molte”.

28 studenti

Il Consiglio è composto da 28 studenti delle scuole Alberti-Salgari, Baricco, Palazzeschi, Drovetti e di altri istituti del territorio, che si riuniscono una volta al mese per confrontarsi sui problemi legati al mondo della scuola e più in generale alla vita del quartiere.

Scuola: “Bagni inadeguati e laboratori insufficienti”

Tra i temi centrali, le condizioni degli edifici scolastici. I ragazzi hanno parlato di dotazioni tecnologiche obsolete o poco utilizzate, bagni in condizioni igieniche inadeguate e mancanza di laboratori che consentano di svolgere attività pratiche in loco. Segnalati anche muri scrostati e pavimenti danneggiati, segni di un degrado diffuso.

Le proposte? Più didattica pratica e meno teoria, investimenti in strumenti tecnologici e scientifici, fornitura costante di sapone e carta igienica nei servizi e controlli più frequenti. Inoltre, manutenzione periodica degli edifici per prevenire il deterioramento.

Sport e aree verdi: sicurezza e nuove discipline

Sul fronte sportivo, i giovani consiglieri hanno acceso i riflettori sugli skate park, ritenuti pericolosi per i più piccoli, e sulla scarsa varietà di impianti disponibili, spesso limitati a calcio, basket, pallavolo e tennis.

Tra le soluzioni proposte: cartelli di avviso all’ingresso delle aree skate e l’introduzione di nuovi spazi per volano, mini golf, bocce e beach volley. Capitolo aree verdi: al centro del dibattito lo stato di alcune strutture del Parco Ruffini, con reti dei campi distrutte o mancanti, porte danneggiate, campo da tennis rovinato e reti dell’area cani compromesse. I ragazzi chiedono il rifacimento delle reti, la sistemazione delle linee dei campi e l’installazione di più cestini.

Viabilità e sicurezza stradale

Non meno sentito il tema della sicurezza. Segnalati lampioni rotti in via Pollenzo, traffico intenso in piazza Robilant, marciapiedi troppo stretti all’uscita delle scuole e auto che non rallentano.

Le proposte vanno dall’allargamento dei marciapiedi all’installazione di cartelli di stop o semafori per garantire maggiore tutela agli studenti.

Cultura e bullismo

Sul piano culturale, i ragazzi lamentano una scarsa conoscenza della storia locale e una bassa frequentazione delle biblioteche. Tra le idee, iniziative di valorizzazione del passato del quartiere e progetti per incentivare la lettura. Spazio anche al tema del bullismo, giudicato spesso sottovalutato. La richiesta è di organizzare incontri specifici con esperti per sensibilizzare studenti e insegnanti.

Le risposte della Circoscrizione

All’incontro hanno risposto diversi coordinatori. Caprì ha affrontato il tema dei vandalismi, ricordando l’importanza del rispetto dei beni comuni. Il coordinatore Marco Titli ha parlato di mobilità sostenibile e dei futuri sviluppi legati alla Metro 2. Katia Ballone (Sesta commissione) ha illustrato gli interventi ambientali in programma, mentre Domenico De Leonardis (Cultura) ha annunciato la riapertura estiva della biblioteca Carluccio.

Francesco Aglieri Rinella, infine, è intervenuto sulle iniziative a sostegno del commercio di quartiere. Un confronto diretto che segna un passo importante nella partecipazione attiva dei più giovani alla vita amministrativa del territorio.