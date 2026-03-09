Mondo Marcio live all'Hiroshima per il tour dei vent'anni di "Solo un uomo"

Mondo Marcio annuncia il tour Solo Un Uomo Live - XX anniversary, un'occasione imperdibile per celebrare le hit dell’iconico album di Platino Solo Un Uomo, a distanza di 20 anni dalla sua pubblicazione.

La tappa a Torino sarà venerdì 8 maggio 2026 all'Hiroshima Mon Amour.

Solo un uomo, album di debutto di Mondo Marcio pubblicato nel 2006, ha raggiunto in pochi mesi il traguardo del disco di Platino. Trainato dal successo del singolo Dentro alla scatola, il disco è rimasto in classifica per oltre 40 settimane e vende oltre 80.000 copie, portando per la prima volta negli anni Duemila il rap ai vertici dell’industria musicale italiana. Interamente scritto dall’artista e quasi completamente prodotto in autonomia, Solo un uomo si distingue per una narrazione diretta e profondamente empatica, capace di instaurare un dialogo autentico con l’ascoltatore. Più che un semplice album, è un’esperienza di ascolto che accompagna e accoglie chi lo vive, trasmettendo quella rara sensazione di sentirsi compresi da parole che riescono a dare voce ai pensieri più intimi.