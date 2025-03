Francamente regala musica e solidarietà all'Open Factory di Nichelino

Non ha deluso le attese dei tanti presenti "Queen of Provincia", la mini rassegna promossa a Nichelino dalla cantante Francamente, rivelazione dell'ultima edizione di X Factor. La manifestazione si è tenuta venerdì all'Open Factory, ha saputo unire musica, arte e solidarietà.

Al fianco di Insieme per Vincere Onlus

Parte dell’incasso, infatti, è stato destinato a Insieme per Vincere Onlus, l'associazione nichelinese attiva dal 2003, che sostiene la ricerca sul cancro, promuove percorsi per la comprensione dell’autismo e realizza centri di accoglienza per bambine in difficoltà in Africa.

Tolardo: "Motivo d'orgoglio per la Città"

Tra i presenti alla serata la consigliera regionale Valentina Cera, l'assessore comunale di Nichelino Alessandro Azzolina, la consigliera Erica Bevilacqua e il sindaco Giampiero Tolardo: "Vedere i giovani artisti della nostra città crescere, affermarsi e poi tornare per dare qualcosa alla comunità è per me motivo di grande orgoglio", ha commentato alla fine.