In Piemonte 200mila euro per orientamento sportivo under 14, via libera in Commissione alla Proposta di legge

La Commissione Sport e Cultura, presieduta da Paola Antonetto, ha concluso, con parere positivo a maggioranza, l’esame della Proposta di legge 97, “Misure in materia di orientamento sportivo”, presentata dal primo firmatario Davide Zappalà (Fdi). Ora il testo approderà all’esame dell’Aula.

Il provvedimento prevede uno stanziamento complessivo di 200 mila euro per il triennio 2026-2028 – 20 mila euro per il 2026 e 90 mila euro annui per il 2027 e il 2028 – per istituire un servizio di orientamento per i ragazzi e le ragazze tra gli 8 e i 14 anni di età che li indirizzi nella scelta dell’attività più adatta, sulla base anche di valutazioni mediche di idoneità sportiva.

Affida, inoltre, alla Giunta regionale il compito di erogare appositi voucher – non superiori al valore di 50 euro – per cofinanziare la spesa, la stipula di protocolli d'intesa con gli enti pubblici di livello regionale per lo sport e l’individuazione dei centri di medicina sportiva in cui svolgere i test attitudinali motori e psicofisici, dando priorità ai servizi pubblici di Medicina dello sport delle Aziende sanitarie locali.

Relatori del provvedimento in Aula saranno per la maggioranza lo stesso Zappalà e per l’opposizione Domenico Ravetti (Pd), Pasquale Coluccio (M5s) e Vittoria Nallo (Sue).

In sede di dichiarazione di voto sono intervenute Nallo (Sue), Gianna Pentenero ed Emanuela Verzella (Pd), per illustrare le ragioni del proprio no, pur riconoscendo l’importanza dell’orientamento sportivo, e annunciare la presentazione di emendamenti in Aula.