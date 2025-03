Mirafiori in corteo con megafoni e striscioni: “Più sicurezza e meno degrado”

“Mirafiori Nord chiede più sicurezza e meno degrado”. È il tema della manifestazione spontanea apolitica organizzata per oggi, sabato 15 marzo 2025, dal comitato Sanremo2025. Oltre un centinaio le persone che nonostante la pioggia si sono radunate in piazza Livio Bianco per chiedere più sicurezza nel quartiere. “Sono più di tre anni che nessuno ci ascolta, ora basta”.

I problemi

Nel mirino il distributore h24 di via Carlo Del Prete che causa assembramenti a tutte le ore del giorno, anche di notte. E poi il minimarket di via Sanremo, cui viene chiesta la chiusura alle ore 22. A seguire il fenomeno delle baby gang, i bivacchi e le condizioni della bocciofila abbandonata “Pensionati e amici” di corso Siracusa, da tempo abbandonata e ridotta a un cumulo di macerie.

E in ultimo, ma solo in ordine di tempo, i nuovi accampamenti abusivi davanti alla parrocchia del Redentore. “Vogliamo che il Comune trovi una sistemazione per queste persone” così, via megafono, la presidente del comitato.

La manifestazione

I cittadini, dopo un sit-in in piazza Livio Bianco, hanno sfilato lungo le vie ostaggio del degrado al grido di “più sicurezza, meno degrado”. Un vero e proprio serpentone i cui passi sono stati scanditi da fischietti, striscioni e sirene. Partendo da via Carlo Del Prete i manifestanti hanno percorso via Sanremo, corso Tazzoli, corso Siracusa, via Don Grazioli, via Pertinace e piazza Pitagora. Toccando tutti i punti critici presenti nel documento diffuso prima del corteo. Unanime la richiesta all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine: telecamere e un presidio fisso di forze dell’ordine.

Ora bisognerà capire quale sarà la risposta del Comune che presto si troverà sul tavolo anche le firme espressione del malcontento di tutta Mirafiori.

Qual è la situazione