Cabine telefoniche abbandonate diventano sgabuzzino per i clochard

Due cabine telefoniche abbandonate sono diventate un deposito di fortuna per senzatetto in corso XI Febbraio, proprio davanti alla fermata dei bus delle linee 8 e 18, a pochi passi da corso Regina Margherita. I residenti della zona Aurora hanno segnalato da tempo la situazione, che continua a preoccupare per motivi di sicurezza.

Le cabine, ormai in stato di completo abbandono, vengono utilizzate come rifugio notturno da alcune persone senza fissa dimora, che vi accumulano coperte, vestiti e oggetti di fortuna. "È un punto della città che dovrebbe essere sicuro per chi prende l’autobus - racconta un residente -, ma la presenza di oggetti abbandonati e la mancanza di manutenzione rendono l’area poco controllata e a rischio per chi transita".

"Non è raro vedere comportamenti poco sicuri intorno alle cabine - aggiunge un commerciante della zona -, e molti genitori si lamentano perché i bambini devono attraversare l’area per prendere il bus".

Al vaglio la rimozione delle cabine ad opera di Telecom, come già annunciato a Palazzo Civico in più di un'occasione. Intanto, residenti e passanti chiedono soluzioni rapide: a cominciare dalla pulizia delle cabine.