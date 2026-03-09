Bici elettriche truccate: "Sfrecciano oltre i 40 Km/h". Nel 2025 a Torino 27 sequestri

A Torino, così come nel resto d'Italia, cresce l'allarme per le e-bike truccate. Biciclette elettriche a pedalata assistita modificate che sfrecciano a velocità da motorino, spesso oltre i 40 chilometri orari. Nel capoluogo piemontese, la Polizia locale ha intensificato i controlli: se nel 2024 i Civich avevano effettuato 1.087 accertamenti sui mezzi a mobilità sostenibile, nel 2025 si è saliti a 1.263, per un totale di 2.476 nel biennio.

Bici come scooter

Numeri forniti dall'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda, su sollecitazione della consigliera della Lega Elena Maccanti. L'esponente del Carroccio ha denunciato come spesso questi mezzi subiscano delle modifiche alla "centralina elettronica, ai sensori di pedalata e ai limitatori di velocità". Vengono poi sostituiti "i componenti del motore con modelli a potenza maggiore". Variazioni che di fatto equiparano le e-bike truccate agli scooter, con tutti gli obblighi che ne conseguono: assicurazione ed obbligo del casco, solo per citare i più eclatanti.

I numeri dei controlli

A seguito dei controlli effettuati nel 2025 dalla Polizia Locale, sono stati sequestrate 27 biciclette elettriche, a cui se ne aggiungono venti per cui è stato disposto il fermo amministrativo di un mese. Tre sanzioni sono invece state fatte ad attività commerciali per aver prodotto e venduto mezzi "illegali". Nei primi due mesi del 2026 i Civich hanno già fatto scattare tre confiche di e-bike truccate e tre stop per trenta giorni.