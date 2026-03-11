Cucina sana e accessibile: laboratorio gratuito al Community Hub di via Baltea

Un pomeriggio dedicato all’alimentazione sana e alla cucina consapevole. Venerdì 13 marzo 2026, dalle 15 alle 18, il Community Hub di via Baltea 3 ospiterà un laboratorio di cucina didattica rivolto agli abitanti delle Circoscrizioni 6 e 7.

L’iniziativa, intitolata “Diritto al cibo salutare: un’opportunità per tutti”, nasce dalla collaborazione tra Auser, Fand e le dietiste del servizio Sian dell’Asl Città di Torino.

Durante l’incontro i partecipanti potranno prendere parte a un’esperienza pratica pensata per scoprire i principi di una cucina sana, equilibrata e accessibile. Guidati dalle dietiste del Sian, insieme a una naturopata e a una chef, i presenti avranno l’occasione di conoscere meglio gli alimenti e sperimentare ricette semplici, gustose e a basso costo.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.