Barriera di Milano, terzo accoltellamento in poche ore: a Torino Nord è allarme continuo. Un peruviano vittima di rapina

Una rapina che ha rischiato di finire in tragedia. E' successo la scorsa notte, a Barriera di Milano. La vittima è un peruviano di circa 48 anni che è stato avvicinato da alcuni malintenzionati. Armati e minacciosi, gli hanno intimato di consegnare loro il portafogli, ma di fronte al rifiuto dell'uomo hanno reagito ferendolo a un braccio. I fatti si sono verificati in via Martorelli.



Una ferita lieve, fortunatamente, anche se la lama che ha raggiunto l'uomo poteva portare a conseguenze ben più gravi. Si tratta tuttavia del terzo episodio di questo genere nel giro di poche ore, a Barriera di Milano, dopo l'aggressione costata la vita a un ragazzo di 19 anni e un secondo tentato omicidio, nella giornata di domenica.



Sul caso sta indagando la Polizia, impegnata a ricostruire cause e dinamica, oltre a rintracciare i responsabili dell'aggressione.