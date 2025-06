Accoltellato in piazza Borgo Dora, è caccia all’aggressore

Un uomo di circa 30 anni è stato accoltellato sabato pomeriggio in piazza Borgo Dora. Il suo aggressore si sarebbe dato subito alla fuga.



La vittima ha riportato ferite alla spalla e all’addome. Soccorso prontamente dai passanti, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco in codice rosso. Le sue condizioni, pur gravi, non desterebbero preoccupazione. Non sarebbe, infatti, in pericolo di vita .



Sul luogo sono intervenuti 118, polizia e scientifica. Le forze dell’ordine hanno isolato l’area, avviato rilievi e acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza. Le indagini sono ora nelle mani della Squadra Mobile, che sta indagando anche nel contesto dello spaccio e sta valutando la pista dell’aggressione tra conoscenti.



A poche ore dell’aggressione è intervenuta anche la consigliera della Lega della 7, Daniela Rodia. “Episodio che testimonia come Borgo Dora sia un quartiere ricco di problemi - così Rodia -. La trasformazione del quartiere, con la pedonalizzazione, si è rivelata un fallimento. Abbiamo perso attività che erano presidi e questi sono i risultati”.

"Dare la colpa alla pedonalizzazione per l'accoltellamento è come dare la colpa all'albero se uno ci boccia contro. Infatti gli altri episodi simili si sono verificati tutti in aree dove le auto transitano. Bisogna intensificare i controlli preventivi per evitare il ripetersi di questi episodi" commenta Luca Deri, presidente della Circoscrizione 7.