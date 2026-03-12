Crollo ponteggio Rivoli, altra fumata nera nel processo per i fatti del 2022

Nuova fumata nera per l’avvio del processo penale per il grave infortunio sul lavoro avvenuto il 5 ottobre 2022 in un cantiere di un condominio in viale Carrù a Rivoli, dove un ponteggio è crollato davanti agli occhi di bambine e bambini dell’adiacente scuola dell'infanzia Federico Garcia Lorca, causando la morte dell’operaio 27enne tunisino Salim Abderrazak dopo 50 giorni di agonia in ospedale il 24 novembre 2022 e il ferimento grave di altri due lavoratori, tutti e tre caduti da circa 25 metri di altezza.

Sarebbero ancora in corso le trattative per il risarcimento delle vittime. Il fascicolo verrà poi assegnato ad altro giudice, in quanto l’attuale titolare, Claudio Ferrero, sarà destinato ad altra funzione.

«È un processo che proprio non riesce a partire, di cui non si vede non solo la fine, ma neanche l’inizio e che potrebbe anche concludersi con dei riti alternativi» – afferma Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro . «Siamo amareggiati – conclude Quirico – che non siano ancora state risarcite le vittime: senza giustizia non ci può essere vera salute e sicurezza sul lavoro».

La prima udienza preliminare era stata celebrata il 7 aprile 2025 . Il processo era stato poi rinviato al 9 luglio 2025 e, di nuovo, all’11 dicembre 2025 e, infine, al 12 marzo 2026.

Ora l’ennesimo rinvio, con l’udienza fissata al 29 giugno alle ore 11 in aula 36 al Tribunale di Torino.