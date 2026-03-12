Torino ha reso onore al 49esimo anniversario dell'uccisione del brigadiere Giuseppe Ciotta

Nella giornata odierna, la Polizia di Stato ha voluto ricordare, nel 49° anniversario dell’uccisione, il Brigadiere del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza Giuseppe Ciotta, Medaglia d’Oro al Valor Civile e Medaglia d’Oro Vittime del Terrorismo.

Nel corso della cerimonia tenutasi in via Gorizia 67, alla quale hanno preso parte il Vicario del Questore con personale della Polizia di Stato, la vedova Signora Michelina Carbonara e la figlia Nunzia, l’ASEVIT, l’ANPS, e l’Associazione amici di Ascoli Satriano, paese di origine del Brigadiere, è stato deposto un omaggio floreale sulla lapide che ne onora la memoria.