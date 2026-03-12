 / Cronaca

Cronaca | 12 marzo 2026, 12:53

Torino ha reso onore al 49esimo anniversario dell'uccisione del brigadiere Giuseppe Ciotta

La cerimonia si è tenuta in via Gorizia 67 alla presenza della vedova e della figlia, così come delle istituzioni

Cerimonia di commemorazione per il brigadiere Giuseppe Ciotta

Cerimonia di commemorazione per il brigadiere Giuseppe Ciotta

Nella giornata odierna, la Polizia di Stato ha voluto ricordare, nel 49° anniversario dell’uccisione, il Brigadiere del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza Giuseppe Ciotta, Medaglia d’Oro al Valor Civile e Medaglia d’Oro Vittime del Terrorismo.

Nel corso della cerimonia tenutasi in via Gorizia 67, alla quale hanno preso parte il Vicario del Questore con personale della Polizia di Stato, la vedova Signora Michelina Carbonara e la figlia Nunzia, l’ASEVIT, l’ANPS, e l’Associazione amici di Ascoli Satriano, paese di origine del Brigadiere, è stato deposto un omaggio floreale sulla lapide che ne onora la memoria.

 

Cerimonia di commemorazione per il brigadiere Giuseppe Ciotta

Cerimonia di commemorazione per il brigadiere Giuseppe Ciotta

Cerimonia di commemorazione per il brigadiere Giuseppe Ciotta

Cerimonia di commemorazione per il brigadiere Giuseppe Ciotta

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium