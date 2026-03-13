‘Prima Vera scena’ torna ad Airasca e abbraccia la fantascienza

Ad Airasca torna ‘Prima Vera Scena’, la rassegna dedicata al teatro amatoriale che giunge quest’anno alla sua seconda edizione. Il sipario si alzerà domani, sabato 14 marzo, alle 21 al ‘Salone Polifunzionale G. Brussino’ di Airasca, dando il via a una successione di spettacoli che proseguirà fino al 6 giugno con quattro appuntamenti, uno al mese.

La rassegna curata da Claudio Petronella, è organizzata da ‘Lucechevola Teatro’ e ‘Socialmente Aps’, con il patrocinio del Comune.

"Per noi il teatro deve essere di tutti e per tutti e per questo è proprio al pubblico che abbiamo chiesto un riscontro tramite un questionario alla fine degli spettacoli della prima edizione - racconta il curatore Petronella - da lì sono arrivate idee e indicazioni che ci hanno spinto a portare in scena nuove tematiche e a sperimentare percorsi diversi, come il tema fantascientifico e altre proposte particolari presenti nell’edizione di quest’anno". Il programma propone infatti generi diversi, dalla commedia al giallo fino alla fantascienza distopica, con l’obiettivo quindi di esplorare nuovi linguaggi teatrali e offrire al pubblico spettacoli fuori dagli schemi.

Sul palco del salone polifunzionale saliranno tre compagnie piemontesi e una ligure. Ad aprire la rassegna sarà ‘Liberteatro’, da Finale Ligure, che domani presenterà la commedia ‘Coppie’, testo dell’autore statunitense Rich Orloff con la regia di Raniero Della Peruta, che vuole essere una riflessione ironica sulle relazioni sentimentali contemporanee.

Il secondo appuntamento è previsto per sabato 18 aprile, quando la compagnia locale ‘Lucechevola Teatro’, porterà in scena ‘Serata balenga’, commedia scritta e diretta da Claudio Petronella.

Nel mese di maggio e all’inizio di giugno spazio invece a due compagnie torinesi under 30. Sabato 9 maggio ‘TrameOblique’ presenterà ‘R.U.R. Rossum’s Universal Robots’, testo di fantascienza distopica con la regia di Lia Tomatis. La rassegna si concluderà sabato 6 giugno con ‘InScenando’, che proporrà il giallo ‘Delitto sotto invito’ diretto da Isabelle Cavallaro.

“L’obiettivo principale di ‘Prima Vera Scena’ è ricordare proprio la ‘prima scena’ del palco amatoriale. È il luogo da cui tutti partono, professionisti e non, il primo scalino che si affronta nel percorso teatrale. La rassegna vuole rappresentare proprio questo momento iniziale che ci unisce e accomuna tutti. Ciò che ci portiamo dentro dalla prima edizione e speriamo si ripeta quest’anno, è il riscontro del pubblico, arrivato non solo da Airasca e dai Comuni limitrofi ma addirittura dalla provincia di Cuneo".

L’ingresso agli spettacoli è gratuito, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Socialmente Aps al 376 1684440.