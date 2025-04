Incidenti e auto a tutta velocità, il quartiere chiede i dossi ma c'è il problema dei bus...

Incidenti frequenti, velocità elevate e una preoccupante assenza di controlli: i residenti di corso Lombardia lanciano un grido d’allarme per il tratto tra piazza Nazario Sauro e via Luini, nel quartiere Lucento. "In quell'incrocio ne succede sempre una. Non capisco perché l'amministrazione non si decida a intervenire», denuncia una cittadina sui social, fotografando un disagio condiviso da molti abitanti del quartiere.

A finire nel mirino è l’assenza di dossi rallentatori, che secondo i residenti potrebbero diminuire drasticamente il numero di incidenti. "Servono dissuasori di velocità prima che accada l’ennesima tragedia" spiegano, dopo l'ultimo sinistro tra due auto.

A replicare anche il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 5, Bruno Francavilla. "La segnalazione era già stato oggetto di un altra interpellanza - spiega Francavilla -, ma la risposta a questi quesiti, da parte del Comune, è sempre la stessa: il passaggio di mezzi pubblici Gtt rende impossibile la costruzione di dossi artificiali, perché questi creano danni ai mezzi e risultano rumorosi per gli abitanti”. Ma la problematica relativa alla sicurezza dell'incrocio non si chiude qui. "Sarà mia premura - conclude il coordinatore -. portare il problema all’assessorato competente per cercare di risolvere al meglio questa problematica