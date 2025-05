Incendio in Borgo Vittoria scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi.



Le fiamme sono divampate in un appartamento di una palazzina in via Randaccio, angolo via Breglio.

La causa potrebbe essere lo scoppio di una caldaia. Le prime immagini in cui si vedono le fiamme invadere il balcone, sono state diffuse sul gruppo Facebook Sei di Borgo Vittoria Se.



Al momento non si hanno informazioni su possibili feriti.