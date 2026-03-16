Colpo con la ‘marmotta’ al bancomat Unicredit di None

Hanno colpito poco prima delle 4, in pieno centro a None, a qualche decina di metri dal municipio: una banda stanotte, lunedì 16 marzo, ha preso di mira il bancomat dell’Unicredit di via Stazione 11, portandosi via un bottino da quantificare. Usando la tecnica della ‘marmotta’, che si basa su un oggetto metallico imbottito di esplosivo. Ad agire sono stati in 3 forse 4 persone e si sono dati alla fuga su una Lancia scura. Potrebbero essere gli stessi che hanno messo a segno colpi a Volvera e a Piscina, ma stavolta hanno usato un’auto differente.

Sulle tracce dei colpevoli ci sono i carabinieri della stazione di None con quelli della compagnia di Pinerolo. L’esplosione ha causato ingenti danni alla filiale e frammenti di vetro sono volati a diversi metri dal bancomat. I lavori di ripristino sono in corso ed è stata chiusa la viabilità davanti alla banca, con modifiche al traffico per chi deve muoversi in direzione Pinerolo.