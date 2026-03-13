Ponti sotto esame in Val Pellice: le verifiche strutturali sono in corso su tutta la rete provinciale

Prima è toccato al ponte di Bibiana ora tocca al viadotto Vandalino e poi a quello Bertenga di Torre Pellice. “La Città metropolitana sta svolgendo indagini strutturali sui tutti i ponti lungo le strade provinciali grazie al finanziamento del decreto ponti per verificare il loro stato” comunica l’ente.

Nei giorni scorsi un mezzo un ‘by bridge’ ha percorso il ponte di Bibiana, lungo la Sp 157, e per questo motivo è stato istituito il traffico a senso alternato con semaforo e movieri. Questo tipo di mezzi consiste in piattaforme montate su veicoli che permettono di raggiungere le zone inferiori del ponte. Il ponte di Bibiana era stato già sottoposto a indagini strutturali appena quattro mesi fa.

Ora lo stesso macchinario sta percorrendo viadotto Vandalino di Torre Pellice che si trova sulla Sp 161, in corrispondenza della vecchia seggiovia. Anche qui il traffico è regolato da semaforo. Secondo il cronoprogramma della Città metropolitana, toccherà poi al viadotto Bertenga, sempre sulla 161, in direzione Villa Pellice poco dopo la panetteria Il Chicco di Torre Pellice.