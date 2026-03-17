Commercio abusivo ad Aurora, Garcea (FI): "Servono più controlli"

Venditore abusivo di menta ed altri generi alimentari in corso Giulio Cesare, all'angolo con via Cuneo. A denunciare la presenza continuativa dell'ambulante di generi alimentari in Aurora è il consigliere comunale di Forza Italia Domenico Garcea, che sul tema ha presentato un'interpellanza.

“Da settimane, – spiega Garcea – quasi ogni giorno, un commerciante occupa una parte consistente del marciapiede con cassette di frutta e verdura. All’inizio erano poche, ma con il passare del tempo l’attività abusiva si è progressivamente ampliata fino a trasformarsi in un vero e proprio banco di vendita improvvisato”.

Abusivismo commerciale

Secondo l’esponente azzurro si tratta di un episodio che evidenzia ancora una volta le criticità presenti nella zona.

“Questa situazione – prosegue Garcea – rappresenta l’ennesimo segnale delle difficoltà che vive l’area di corso Giulio Cesare e più in generale Aurora, dove i residenti segnalano da tempo problemi di abusivismo commerciale e di scarso controllo del territorio”.

Nell’interpellanza il consigliere chiede all’amministrazione comunale chiede di rafforzare i controlli e quali interventi la Città intenda adottare per contrastare il commercio abusivo.