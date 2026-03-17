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Cronaca | 17 marzo 2026, 16:08

Commercio abusivo ad Aurora, Garcea (FI): "Servono più controlli"

Da giorni presente un venditore di generi alimentari in corso Giulio

Commerciante abusivo in corso Giulio Cesare

Commerciante abusivo in corso Giulio Cesare

Venditore abusivo di menta ed altri generi alimentari in corso Giulio Cesare, all'angolo con via Cuneo. A denunciare la presenza continuativa dell'ambulante di generi alimentari in Aurora è il consigliere comunale di Forza Italia Domenico Garcea, che sul tema ha presentato un'interpellanza.

Da settimane, – spiega Garcea – quasi ogni giorno, un commerciante occupa una parte consistente del marciapiede con cassette di frutta e verdura. All’inizio erano poche, ma con il passare del tempo l’attività abusiva si è progressivamente ampliata fino a trasformarsi in un vero e proprio banco di vendita improvvisato”.

Abusivismo commerciale

Secondo l’esponente azzurro si tratta di un episodio che evidenzia ancora una volta le criticità presenti nella zona.

“Questa situazione – prosegue Garcea – rappresenta l’ennesimo segnale delle difficoltà che vive l’area di corso Giulio Cesare e più in generale Aurora, dove i residenti segnalano da tempo problemi di abusivismo commerciale e di scarso controllo del territorio”.

Nell’interpellanza il consigliere chiede all’amministrazione comunale chiede di rafforzare i controlli e quali interventi la Città intenda adottare per contrastare il  commercio abusivo.

 

Cinzia Gatti

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