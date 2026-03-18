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Cronaca | 18 marzo 2026, 07:50

Lavoro nero anche nel centro della città: i carabinieri scoprono (e multano) bar e ristoranti nel cuore di Torino

Scoperti dipendenti senza regolare contratto, ma anche la presenza di telecamere non autorizzate e la mancata osservanza di alcune regole di legge. In alcuni casi è scattata la sospensione dell'attività

I carabinieri hanno effettuato controlli in alcuni locali del centro di Torino

I carabinieri hanno effettuato controlli in alcuni locali del centro di Torino

Quattro persone, di cui una di nazionalità straniera, sono state denunciate dai carabinieri nei giorni scorsi durante alcuni controlli contro il lavoro nero e irregolare. In particolare, i riflettori sono stati puntati su alcuni esercizi pubblici di Torino. 

 In un bar in corso Valdocco, è stato scoperto l’impiego di tre cittadini extracomunitari “in nero". E' scattata la sospensione dell’attività fino a quando le posizioni non si saranno regolarizzate. Inoltre, nello stesso esercizio commerciale è stata scoperta la mancata formazione alla mansione dei lavoratori, le mancate visite mediche del lavoro, fino alla presenza di videocamere di videosorveglianza non autorizzate.

I controlli nell’area cittadina si sono estesi in altri tre esercizi pubblici: nel primo di questi, un bar, è stata scoperta la presenza di videocamere di sorveglianza senza preventiva autorizzazione dell’ispettorato; nel secondo, un ristorante, è stata rilevata la mancanza del documento di valutazione dei rischi e, anche qui, la presenza di tre lavoratori in nero su tre presenti. E ancora la mancanza della visita medica dei lavoratori, la mancata formazione degli stessi, l’assenza della cassetta del pronto soccorso e degli estintori. Anche in questo caso è scattata la sospensione dell’attività. Infine, in un bar di piazza Statuto, il titolare è stato sanzionato per l’omessa nomina del servizio RSPP, ossia del Responsabile del Servizio di prevenzione.

redazione

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