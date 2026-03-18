Quattro persone, di cui una di nazionalità straniera, sono state denunciate dai carabinieri nei giorni scorsi durante alcuni controlli contro il lavoro nero e irregolare. In particolare, i riflettori sono stati puntati su alcuni esercizi pubblici di Torino.
In un bar in corso Valdocco, è stato scoperto l’impiego di tre cittadini extracomunitari “in nero". E' scattata la sospensione dell’attività fino a quando le posizioni non si saranno regolarizzate. Inoltre, nello stesso esercizio commerciale è stata scoperta la mancata formazione alla mansione dei lavoratori, le mancate visite mediche del lavoro, fino alla presenza di videocamere di videosorveglianza non autorizzate.
I controlli nell’area cittadina si sono estesi in altri tre esercizi pubblici: nel primo di questi, un bar, è stata scoperta la presenza di videocamere di sorveglianza senza preventiva autorizzazione dell’ispettorato; nel secondo, un ristorante, è stata rilevata la mancanza del documento di valutazione dei rischi e, anche qui, la presenza di tre lavoratori in nero su tre presenti. E ancora la mancanza della visita medica dei lavoratori, la mancata formazione degli stessi, l’assenza della cassetta del pronto soccorso e degli estintori. Anche in questo caso è scattata la sospensione dell’attività. Infine, in un bar di piazza Statuto, il titolare è stato sanzionato per l’omessa nomina del servizio RSPP, ossia del Responsabile del Servizio di prevenzione.
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Cronaca | 18 marzo 2026, 07:50
Lavoro nero anche nel centro della città: i carabinieri scoprono (e multano) bar e ristoranti nel cuore di Torino
Scoperti dipendenti senza regolare contratto, ma anche la presenza di telecamere non autorizzate e la mancata osservanza di alcune regole di legge. In alcuni casi è scattata la sospensione dell'attività
Quattro persone, di cui una di nazionalità straniera, sono state denunciate dai carabinieri nei giorni scorsi durante alcuni controlli contro il lavoro nero e irregolare. In particolare, i riflettori sono stati puntati su alcuni esercizi pubblici di Torino.