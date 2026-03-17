Rami cadono nell’area giochi, paura al giardino dedicato a Rava

Momenti di preoccupazione al giardino Pietro Rava di via Piobesi, a due passi dal centro sportivo del Vianney, dove nei giorni scorsi sono caduti rami di grandi dimensioni all’interno dell’area giochi.

Caduta di grossi rami

Un episodio che ha allarmato i frequentatori del parco, in primis i genitori dei bambini.

Secondo le segnalazioni dei cittadini, i rami caduti sarebbero abbastanza grandi da poter provocare ferite gravi. Un rischio tutt’altro che trascurabile, considerando che il giardino - con le belle giornate di sole - risulta quotidianamente frequentato da centinaia di persone residenti nella zona Lingotto.

I primi interventi

Un punto verde già oggetto di piccoli interventi di restyling, finanziati dalla Circoscrizione 8 nel 2025. In particolare sono stati installati due tavoli panca baby e quattro tavoli per il pic nic inclusivi, mentre sul fronte della sicurezza è stata posizionata una staccionata di 38 metri in plastica riciclata. Contestualmente sono stati sostituiti la targa identificativa e alcuni elementi dell’area giochi, oggetto di manutenzione. Ora i residenti, però, tornano alla carica chiedendo anche una potatura delle alberate.



