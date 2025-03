"Il genocidio non si è mai fermato": tornano in piazza i pro Pal, chiedendo embargo e sanzioni contro Israele

"Il genocidio non si è mai fermato". Si erano dati appuntamento con questo slogan, alle 20:30 in piazza Castello, i manifestanti che hanno dato vita alla protesta contro Israele e il recente attacco che si è verificato ai danni della Striscia di Gaza. Tra le richieste, da parte degli organizzatori, nuovamente "un embargo e sanzioni contro il regime israeliano".



Diverse decine di persone si sono ritrovate all'incrocio con via Garibaldi, disposte in cerchio. Discorsi per ribadire la solidarietà al popolo palestinese e per accusare Israele di aver sfruttato la guerra per recuperare le forze e riorganizzarsi.