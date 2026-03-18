Pino Torinese celebra i 40 anni della storica staffetta podistica Fiesole–Pino

Da Pino Torinese a Fiesole, in Toscana: 400 km a piedi, uniti da Sant’Andrea Corsini. Un’impresa sportiva, ma soprattutto una pagina importante della storia della comunità pinese per celebrare i 400 anni della fondazione della Parrocchia locale. A quarant’anni di distanza, Pino Torinese si prepara a ricordare la storica staffetta podistica che nel 1985 unì il paese a Fiesole, città della quale il Santo Patrono fu Vescovo per 25 anni.

La serata commemorativa è organizzata in collaborazione con la Pro Loco e con alcuni volontari pinesi. L’appuntamento è fissato per giovedì 26 marzo alle ore 20:45 in Auditorium (Piazza Montessori). Durante l’incontro verrà proiettato un video inedito, realizzato appositamente per l’occasione a partire dalle immagini girate durante i giorni della staffetta del 1985 e mai più mostrate pubblicamente da allora. Saranno inoltre presenti alcuni dei protagonisti di quell’impresa, che condivideranno ricordi e testimonianze.

L’incontro sarà anche l’occasione per guardare al futuro e provare a immaginare nuove iniziative capaci di valorizzare ulteriormente il legame storico e spirituale tra Pino Torinese, Fiesole e Sant’Andrea Corsini.

La Pro Loco di Pino Torinese accoglierà i partecipanti a partire dalle ore 20:45 con un aperitivo di benvenuto, offrendo un momento conviviale prima dell’inizio della serata.

«Valorizzare la memoria locale significa custodire e trasmettere alle nuove generazioni le storie e le esperienze che hanno contribuito a costruire l’identità della nostra comunità - sottolinea la sindaca di Pino Torinese, Alessandra Tosi -. Iniziative come questa ci permettono di ricordare momenti importanti vissuti da Pino Torinese e di rafforzare il senso di appartenenza al nostro territorio».

Sulla stessa linea il vicesindaco Paolo Pellegrini: «Da molti anni l’Amministrazione comunale porta avanti un percorso di valorizzazione della memoria locale. Raccontare e condividere queste esperienze significa non solo rendere omaggio a chi le ha vissute, ma anche costruire un ponte tra passato e futuro della nostra comunità».