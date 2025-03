Domani il grande ciclismo con la Milano-Torino: strade chiuse e stop alla sosta, ecco come cambia la viabilità

Domani, mercoledì 19 marzo, il capoluogo piemontese farà di nuovo da vetrina al grande ciclismo. La città ospiterà l'arrivo della Milano-Torino, la corsa più antica del mondo, la cui prima edizione risale al 1876. La partenza dell'evento sportivo sarà da Rho con arrivo, dopo una doppia salita al Colle, alla Basilica di Superga.

Divieto di sosta

Complice il passaggio della gara ciclistica, verranno chiusi al traffico corso Casale, strada Comunale di Superga e numerose vie nel Comune di San Mauro e Baldissero: previsto inoltre il divieto di sosta su tutto il percorso di gara.

Le strade che chiudono

In Strada Superga stop al transito dei veicoli da corso Casale dalle 12.30, mentre il resto del percorso cittadino dalle 14. Corso Casale sarà interdetto al transito tra il confine con San Mauro e piazza Pasini, Strada Traforo del Pino non sarà percorribile in direzione Torino da Pino Torinese, mentre i veicoli diretti a Chieri potranno percorrere viale Agudio, via Solaroli di Briona (nella sola direzione Traforo del Pino da entrambe le carreggiate di viale Agudio).

Corso Casale dovrebbe essere riaperto verso le 16.30, mentre per Strada Superga bisognerà attende la fine della Milano-Torino.

Saranno inoltre così deviate o limitate le linee bus Gtt 8 – 15 – 61 – 68 – 79/. Di seguito i percorsi durante l'evento:

Linea 8. Dalle ore 13.50 alle ore 16.30.

Direzione via Mezzaluna (San Mauro): limitata in via Roma angolo piazza Mochino dove effettua inversione di marcia alla rotatoria e capolinea provvisorio in piazza Mochino presso la fermata n. 3330.

Direzione corso Bolzano: dal capolinea provvisorio segue il percorso normale.

Linea 15. Dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

Direzione piazza Coriolano (Sassi): effettua l’ultima fermata per il servizio passeggeri in via Fontanesi presso la fermata n. 571 - “ Ricasoli”, quindi prosegue fuori servizio.

Direzione via Brissogne: effettua la prima fermata per il servizio passeggeri in corso Belgio angolo via Ricasoli presso la fermata n. 572 - “Ricasoli”.

Linea 61. Dalle ore 13.50 alle ore 16.30.

Direzione via Mezzaluna (San Mauro): da corso Casale deviata in piazza Pasini, ponte Sassi, lungo Po Antonelli, lungo Dora Voghera, corso Cadore dove effettua capolinea provvisorio all’altezza del civico 20 presso la fermata n. 2320, in comune con la linea 77.

Direzione corso Vittorio Emanuele II: dal capolinea provvisorio di corso Cadore prosegue per corso Belgio, corso Casale, percorso normale.

Linea 68. Dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

Direzione via Cafasso: limitata in corso Belgio angolo ponte Sassi, quindi prosegue per lungo Po Antonelli, lungo Dora Voghera, corso Cadore dove effettua capolinea provvisorio all’altezza del civico 20 presso la fermata n. 2320, in comune con la linea 77.

Direzione via Frejus: dal capolinea provvisorio di corso Cadore prosegue per corso Belgio, percorso normale.

Linea 79/.

Da inizio servizio alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 a termine del servizio.

Non transita in strada della Basilica e piazzale della Basilica di Superga.

Dalle ore 12.00 alle ore 17.30. SERVIZIO SOSPESO.