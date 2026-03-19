Grugliasco, una città che cambia: dal 23 marzo incontri per parlare del nuovo Piano Regolatore

Grugliasco è una città in evoluzione, una città che cambia e si muove, borgata per borgata! E con questo slogan sono stati organizzati una serie di incontri nelle singole borgate per parlare con i cittadini del Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano e delle linee di indirizzo per l'aggiornamento del Piano Regolatore Generale.

Si comincia lunedì 23 marzo con un doppio appuntamento: dalle 18 alle 20 in Centro, presso la sala consiliare di piazza Matteotti 50 e dalle 20,30 alle 22,30 in borgata San Giacomo, presso il salone parrocchiale di via Galimberti 67.

Martedì 24 marzo sarà la volta delle borgate San Francesco e Santa Maria: l'incontro si svolgerà presso il Nello Farina in via San Rocco 20 dalle 18 alle 20. Venerdì 27 marzo dalle 18 alle 20 toccherà a borgata Lesna presso la casetta del parco Ceresa, mercoledì 1° aprile, dalle 18 alle 20, sarà la volta del Gerbido con ritrovo alla casetta del parco Kimberly e martedì 7 aprile chiuderà il ciclo borgata Paradiso dalle 20,30 alle 22,30 presso l'auditorium di viale Radich 4.

«Riteniamo importante incontrare i cittadini borgata per borgata per spiegare loro quali trasformazioni interesseranno la nostra città nel prossimo futuro, alcuni dei quali sono già in cantiere e per ragionare insieme di come modificheranno l'assetto urbanistico, ma anche la viabilità e il traffico cittadino – affermano gli assessori alla Viabilità Raffaele Bianco e alla Governance Territoriale Luciano Lopedote – Crediamo sia importante presentare gli studi che sono stati realizzati e raccogliere pareri e suggerimenti tra chi vive quotidianamente i nostri quartieri».